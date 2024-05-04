Киевляне уже освящают пасхальные корзины в Киево-Печерской лавре: фоторепортаж "Телеграфа"

Освящение проходит с 17:00 до 21:00

Уже в субботу, 4 мая, в канун Пасхи в Киево-Печерской лавре прихожане Православной церкви Украины начали освящать корзины с пасхальными угощениями. Освящение проходит по расписанию с 17:00 до 21:00.

На одном из них побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Аккуратные и наряженные прихожане выстраивались перед священником, чтобы тот окропил их пасхальные корзины, а также их самих.

Приходили в Киево-Печерскую Лавру целыми семьями с детьми, которых одели в вышитые платья и рубашки.

Пасхальные корзины киевлян с пасхами, пасхальными яйцами и другими угощениями выстраивали перед освящением. Священник щедро их окропил и пожелал прихожанам здоровья, благодати и светлой Пасхи.

Сама же Киево-Печерская лавра также облачилась в Пасху, ведь во дворе можно увидеть инсталляцию больших писанок с разнообразными изображениями.

Заметим, что в воскресенье, 5 мая, с 06:00 до 12:00 пройдет пасхальная ранняя и божественная литургия. В это время в Киево-Печерской лавре можно будет освятить пасхальные корзины.

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