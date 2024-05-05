Повістки на блокпостах: українцям пояснили, чи законно їх вручення

Слід звертати увагу, яка інформація вказана у повістці

В Україні не визначені місця, де можуть видавати повістки. Тобто вручити це повідомлення можуть, у тому числі й на блокпостах.

Про це сказав адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич для РБК-України. Він пояснив, що має бути зазначено у повістці, а також, коли військовозобов’язані мають з’явитися у військкомат.

За словами адвоката, якщо вам вручили повістку на блокпосту, то слід звернути увагу на інформацію, яка в ній зазначена.

Так, у такому повідомленні, як і у повістках, які вручають у будь-яких місцях, має бути зазначено:

прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Антон Маринич наголосив, що повноваження вручати повістки надані посадовим особам ТЦК, а також співробітники нацполіції можуть здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

"У таких обставинах під час перевірки документів на блок-посту громадянам можуть вручати повістки", – каже він.

Також адвокат пояснив, що робити, якщо військовозобов’язаний не прийшов до ТЦК у зазначений строк.

"Як закріплено в законі, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб від визначених на повістці та часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом прямого звернення до зазначеного на повістці ТЦК або будь-яким іншим способом з наступним його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів. Кабмін ще розробляє порядок вручення повісток, і, можливо, буде деталізована процедура такого вручення", — підкреслив спеціаліст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ТЦК може надсилати військовозобов’язаним громадянам новий документ, не повістку.