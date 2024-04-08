Ігнорувати чи ні: адвокат пояснив, як бути з повісткою, залишеною у дверях

Юрист пояснив, як саме мають вручати повістки

В Україні триває загальна мобілізація. Іноді трапляються випадки, коли працівники ТЦК залишають повістки військовозобов’язаним особам у дверях.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, що повістка має бути вручена особисто в руки людині, якій вона адресована, щоби вона поставила свій підпис про отримання, пишуть "Факти". За його словами, якщо людина не підписала повістку, то дії військових із повісткою у дверях не мають юридичної сили.

Кравець також зазначив, що особа, яку таким чином викликають до військкомату, може не з’явитися, і ніяких правових наслідків для неї не буде. Представники ТЦК мали дочекатися людину й особисто вручити їй повістку. Прикріплення документа на двері (навіть якщо є фотодоказ) – це відхилення від загальних правил вручення повісток.

Юрист повідомив, що згідно з законом військовозобов'язана особа, яка отримала повістку, має з’явитися до військкомату та стати на облік. Окремого нормативно-правового акту, що регулює вручення повісток під час воєнного стану, немає, але діє постанова Кабміну, яка регулює підготовку та проведення призову на строкову службу та за контрактом.

За загальним правилом, повістки необхідно вручати особисто військовозобов’язаним, які мають залишати підпис про отримання повістки. Керівник ТЦК має завірити її печаткою та підписом.

За словами адвоката, якщо людина прийшла додому й побачила повістку у дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили, зазначив Кравець.

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