Не ракеты и не оружие: что пообещал Шольц для Украины в своем Пасхальном поздравлении

Во время выступления по случаю Пасхи вспомнил Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в Пасхальном поздравлении пообещал поддерживать Украину. Он заявил, что будут это делать столько, сколько нужно.

Об этом он написал в соцсети Х.

"В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник в семейном кругу и мире", — сказал немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Отметим, что Германия, справедливо критикуется за нерешительность в помощи Украине, тем не менее, была единственной страной, которая после последних заявлений Украины о необходимости в ПВО оперативно передала Patriot, ожидается также поставка IRIS-T. К тому же Германия ищет оружие для Украины в других странах. Аналитики пишут, что сейчас военную помощь Германии сравнима с 11% ее оборонного бюджета.

16 февраля 2024 года Украина и Германия заключили соглашение о поддержке в течение 10 лет. В приоритете – противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, боеприпасы. По словам Канцлера Германии, на этот год в бюджете ФРГ предусмотрено более 7 млрд. евро на военную помощь Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в светлый праздник Пасхи. Он отметил, что сегодня нас объединяет общая молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и обязательно увидят его, дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Он записал обращение на фоне храма Святой Софии в Киеве.