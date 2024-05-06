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Не лише ботоферми: Росія активно впроваджує новий спосіб поширення кремлівської пропаганди, про що мова

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Тролі знають, як дошкуляти людям
Тролі знають, як дошкуляти людям. Фото Колаж "Телеграф"

Окупанти обіцяють "посприяти" у розв'язанні різних питань

Для дестабілізації українського суспільства та поширення кремлівської пропаганди й фейків росіяни використовують не лише ботоферми. Окупанти активно залучають людей з тимчасово окупованих територій, зокрема, підлітків, які добре знають українську мову.

Про це повідомляє військовослужбовець ЗСУ Віталій Овчаренко у своєму X (Twitter). За його словами, підлітки працюють "ботами" й "тролями" в різних соціальних мережах.

"Кожні 7-10 днів у них йде актуалізація тем. Зарплата в конверті. Середня для Донецька, але приблизно як у батьків, що для підлітка більш ніж достатньо. Зарплату в конверті роздає "мужик в гражданском" він же кожному індивідуально надиктовує(!) і теми для "роботи", — йдеться у повідомленні.

При цьому, як пише військовий, про таку "роботу" суворо заборонено розповідати будь-кому, навіть членам свого "молодіжного руху". За довгий язик можуть і, як то кажуть, поперти. Працюють, здебільшого у TikTok, Telegram та мережі X.

"Теми бувають і "по мобілізації", і що Україна повинна домовлятись, і по нелегітимності української влади. З тих тем що мені скидували, я можу сказати що росіяни в темі на що тиснути. Тому коли вас хтось дражливо коментує існує ймовірність, що це підліток з Донецька", — зауважив Овчаренко.

Зазначається, що за таку співпрацю з окупантами, школярам обіцяють ще й "сприяння" при вступі до російських університетів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за словами очільника ГУР Кирила Буданова, перемогти російську пропаганду неможливо. РФ виділяє на це величезні суми. До того ж крім видимої частини пропаганди, є й та, яка діє непомітно.

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#Пропаганда #Російська пропаганда #Антиукраїнська пропаганда