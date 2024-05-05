Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, чого хоче досягти Росія через пропаганду найближчим часом та як на це реагувати звичайним українцям

Широко розкритими очима.

Ми знову на старті потужної російської інформаційної атаки. Але треба дивитись широко для розуміння.

Оголошення в розшук наших можновладців — лише частина. Нащо це зроблено? Точно не "поржать". Будуть пробувати розхитувати човен після 20 травня — "нелегітимний" Зеленський для міжнародної та нашої внутрішньої аудиторії. Наче дурня, але це не все.

Одночасно пішли викиди іншого порядку. "Діти на фронті — курсантів військового училища та інституту МВС кинули на передок", "український літак сам атакував свої підрозділи", "всі АТАКАМСи збивають по ночах легко". Все це лише за сьогодні з різних джерел. Але відверто спрямовано, скеровано, послідовно.

Далі буде більше. Мета донести / посіяти/ спровокувати думку, що керівництво країни у відчаї, що військові нічого не контролюють — короче, ми програли. Та єдиний спосіб закінчити, — знести Зеленського.

Сказати що топорно роблять? Ні. Роблять хитро. Багатошарово. Тому, враховуйте. Знаю в нас багато питань до керівництва країни, але точно не питання легітимності чи відчаю. Тому шліть русню нах#й і робить свою справу. Ставлячи під сумнів всю її інформацію. Бо вони завжди п**дять.