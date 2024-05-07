Доходи від мільярдів Путіна: коли Україна зможе скористатись першими коштами

Обговорення цієї ініціативи триває з грудня 2023 року

Україна зможе скористатися першими коштами з доходів від заморожених російських активів вже до літа поточного року. Це стане можливим у разі, якщо країни-члени ЄС зможуть досягти швидкої згоди щодо відповідної пропозиції Єврокомісії та високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Про це сьогодні в Брюсселі під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, коментуючи заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише Укрінформ. Він нагадав, що нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з фінансування закупівель військового обладнання, а в середньостроковій і тривалій перспективі для відновлення та відбудови.

"Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа", – сказав Віганд.

Він наголосив, зазвичай Єврокомісія "не коментує коментарі". Водночас Віганд нагадав, як розвивалася ситуація навколо можливого використання заморожених на території ЄС російських фінансових активів.

За його словами, перша пропозиція, яку Єврокомісія зробила у грудні 2023 року та яка набула чинності у лютому поточного року, зафіксувала утримання нарахованих відсотків на окремих рахунках, окремо від російських активів, що зберігаються у європейських фінансових установах. Як другий крок Європейська комісія і високий представник ЄС 20 березня оприлюднили пропозицію для використання цих надзвичайних прибутків, що походять від відсоткових нарахувань на заморожені російські активи, для надання військової допомоги для України.

"Обговорення цієї пропозиції вже кілька разів відбувалося на рівні робочих груп Ради ЄС, а також у форматі Coreper. Чергове таке обговорення, як ми очікуємо, відбудеться вже завтра. Тож ми сподіваємося на швидке ухвалення цієї пропозиції країнами-членами", – сказав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо використання доходів, отриманих від російських активів, для фінансування військової допомоги Україні. Не менше 90% доходів від заморожених активів РФ буде витрачатися на придбання зброї та боєприпасів для Збройних сил України.