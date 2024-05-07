Доходы от миллиардов Путина: когда Украина сможет воспользоваться первыми средствами

Обсуждение этой инициативы продолжается с декабря 2023

Украина сможет воспользоваться первыми средствами из доходов от замороженных российских активов уже до лета текущего года. Это станет возможным в случае, если страны-члены ЕС смогут добиться быстрого согласия относительно предложения Еврокомиссии и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца, пишет Укринформ. Он напомнил, что новое предложение предусматривает, что эти поступления будут использоваться, чтобы поддержать Украину с финансированием закупок военного оборудования, а в среднесрочной и длительной перспективе восстановления.

"Это предложение сейчас обсуждается. Мы надеемся на скорейшее согласование между странами-членами, чтобы первые платежи могли быть сделаны уже к лету", – сказал Виганд.

Он подчеркнул, что обычно Еврокомиссия "не комментирует комментарии". В то же время Виганд напомнил, как развивалась ситуация вокруг возможного использования замороженных на территории ЕС российских финансовых активов.

По его словам, первое предложение, которое Еврокомиссия сделала в декабре 2023 года и вступило в силу в феврале текущего года, зафиксировало удержание начисленных процентов на отдельных счетах, отдельно от российских активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях. В качестве второго шага Европейская комиссия и высокий представитель ЕС 20 марта обнародовали предложение для использования этих чрезвычайных доходов, происходящих от процентных начислений на замороженные российские активы, для предоставления военной помощи для Украины.

"Обсуждение этого предложения уже несколько раз происходило на уровне рабочих групп Совета ЕС, а также в формате Coreper. Очередное такое обсуждение, как мы ожидаем, состоится уже завтра. Поэтому мы надеемся на скорейшее принятие этого предложения странами-членами", – сказал представитель Еврокомиссии. .

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по использованию доходов, полученных от российских активов, для финансирования военной помощи Украине. Не менее 90% доходов от замороженных активов РФ будут тратиться на приобретение оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.