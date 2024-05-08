Уклонистов из Украины могут лишить постоянного вида на жительство в одной из стран ЕС

В Литве проживает около 85 тысяч украинских беженцев

Если Украина докажет, что мужчина уклонялся от военной службы, ему могут отказать в постоянном виде на жительство в Литве. В то же время, гонений на мужчин-украинцев не будет, как не будет и депортаций.

Соответствующее заявление сделала премьер Литвы Ингрида Шимоните в комментарии изданию Financial Times. По ее словам, ЕС гарантировал защиту украинцам до марта 2025 года.

"Мы не будем организовывать депортации или искать украинских мужчин внутри страны, поскольку это было бы незаконно. Однако, если Украина докажет, что мужчина уклонялся от военной службы, ему может быть отказано в постоянном проживании в Литве", — сказала Шимоните.

Как отметила премьер Литвы, она хотела бы помочь Украине, чтобы та имела потенциал для обновления вооруженных сил и возможность отдохнуть людям, которые давно воюют.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о том, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. При этом доступ к консульским услугам будут получать только мужчины с действительными военно-учетными документами, обновившими свои данные в ТЦК.

Также "Телеграф" писал о том, что в Польше помощь в возвращении военнообязанных украинцев на родину считают "этнически неоднозначным вопросом" и ждут инициативы от Украины.