Зеленський змінив голову Сил спеціальних операцій: призначено і ще одного топ-військового

У Силах оборони України знову перестановки

Сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сил спеціальних операцій України Сергія Лупанчука. Замість нього командувачем ССО став Олександр Трепак.

Відповідні укази було оприлюднено на сайті глави держави. Лупанчук був знятий з посади документом під номером 313. А вже 314-м указом президента на його місце було призначено полковника Олександра Трепака.

Крім того, указом 315 було призначено командувача Силами підтримки ЗСУ. Ним став Дмитро Герега.

Олександр Трепак

Бригадний генерал Збройних сил України, командир 3-го окремого полку спеціального призначення спеціальних операцій. Герой України. Має позивний "Редут";

Народився 15 вересня 1976 року у сім’ї військовослужбовця;

Після закінчення школи у 1993 році обрав військову кар’єру (військовий у четвертому поколінні);

Під час офіцерської служби обіймав різні посади у розвідувальних підрозділах Збройних Сил України та прослужив у кількох видах розвідки: військової, радіорозвідки та інформаційної;

З 2008 року проходив службу в лавах 3-го окремого полку спецпризначення;

Служив в АТО;

З квітня 2014 року, неодноразово проявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями;

7 червня 2014 року поблизу міста Бахмут група спеціального призначення розпочала операцію з пошуку та евакуації тяжко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка. Олександр Трепак на чолі підгрупи по 8 бійців захопив блокпост терористів на в’їзді до міста та протягом трьох годин утримував його, забезпечивши коридор безпеки для доставки другою підгрупою командира Центру до місця евакуації гелікоптером. Під час бою отримав кульове поранення в ногу, але від евакуації відмовився і протягом двох діб керував відбиттям атак терористів на Центральну артилерійську базу озброєння. За успішне виконання цього завдання Олександр Трепак отримав військове звання "полковник" і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю.

Після лікування у шпиталі, з 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території Міжнародного аеропорту "Донецьк". Особисто організував контрдиверсійну та контрзасадну роботу на околицях аеропорту, що унеможливило спроби противника перекрити шляхи постачання захисникам аеропорту продуктів та боєприпасів.

23 березня 2016 року призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спец-призначення.

Під час війни продовжив навчання, у червні 2017 року закінчив Національний університет оборони України, отримав диплом магістра.

Дмитро Герега

у 2007–2008 роках обіймав посаду командира 12-го інженерного полку оперативного командування "Північ";

у м. Житомир був на посаді начальника відділу оперативного забезпечення 8-го армійського корпусу Сухопутних військ України;

у м. Чернігів був на посаді начальника управління Сил підтримки оперативного командування "Північ";

З 2014 року брав участь у бойових діях в АТО. Під його керівництвом було здійснено заходи щодо інженерного забезпечення дій підрозділів 8-го армійського корпусу у районі проведення бойових дій.

Неодноразово залучався до виконання завдань у рамках операції Об’єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей;

Наказом Міністра оборони України від 09 серпня 2021 року Дмитра Герегу було призначено Командувачем Сил Підтримки Збройних Сил України.

4 березня 2024 року звільнено з обов’язків Указом Президента України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський влаштував масштабні перестановки до СБУ.