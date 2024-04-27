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Залужний вперше за довгий час потрапив на фото: ексклюзив "Телеграфу"

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Залужний досить довго не з'являвся на фото Новина оновлена 27 квітня 2024, 01:59
Залужний досить довго не з'являвся на фото. Фото Марина Шашкова, "Телеграф"

Валерій Залужний може зовсім скоро поїхати до Британії, куди його призначили послом

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який скоро поїде послом у Велику Британію, вперше за довгий час з'явився на фото. До цього генерал, який зараз перебуває у відставці, на публіці не дуже "світився" та фотографій не публікував.

Фото із Залужним опублікувала політичний оглядач "Телеграфу" Марина Шашкова. У підписі під фото вона натякнула, що день, коли Залужний поїде до Британії, вже дуже скоро.

"Відпускаєте нас в Британію?" – пожартувала вона.

Як відомо, після звільнення Залужного с посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого президент України Володимир Зеленський 7 березня погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії. А 22 квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом – тобто у Британії раді бачити Залужного на цій посаді.

Між цими двома подіями генерал Залужний пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до подальшої служби та звільнила у запас. Разом із Залужним зі служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу — колишнього начальника Генштабу ЗСУ, з тієї ж причини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Повну версію матеріалу про те, що стоїть за рішенням української влади призначити колишнього головкома Залужного послом у Великій Британії, читайте у статті "Телеграфу": Ексголовком Залужний у ролі посла у Британії: що стоїть за рішенням української влади

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#Посол #Валерій Залужний