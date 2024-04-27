Залужний вперше за довгий час потрапив на фото: ексклюзив "Телеграфу"

Валерій Залужний може зовсім скоро поїхати до Британії, куди його призначили послом

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який скоро поїде послом у Велику Британію, вперше за довгий час з'явився на фото. До цього генерал, який зараз перебуває у відставці, на публіці не дуже "світився" та фотографій не публікував.

Фото із Залужним опублікувала політичний оглядач "Телеграфу" Марина Шашкова. У підписі під фото вона натякнула, що день, коли Залужний поїде до Британії, вже дуже скоро.

"Відпускаєте нас в Британію?" – пожартувала вона.

Як відомо, після звільнення Залужного с посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого президент України Володимир Зеленський 7 березня погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії. А 22 квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом – тобто у Британії раді бачити Залужного на цій посаді.

Між цими двома подіями генерал Залужний пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до подальшої служби та звільнила у запас. Разом із Залужним зі служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу — колишнього начальника Генштабу ЗСУ, з тієї ж причини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Повну версію матеріалу про те, що стоїть за рішенням української влади призначити колишнього головкома Залужного послом у Великій Британії, читайте у статті "Телеграфу": Ексголовком Залужний у ролі посла у Британії: що стоїть за рішенням української влади