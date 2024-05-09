"Буде відповідь": Зеленський прокоментував плани Росії та перестановки у ЗСУ

Український президент подякував воїнам і розповів, що Україна готує нові кроки зі зближення з Європою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із керівниками Сил оборони України щодо ситуації на фронті. Також український президент заявив, що знає про плани Росії щодо наступу та агресор отримає гідну відповідь.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 8 травня. Глава держави також подякував воїнам та доручив зробити все можливе, щоб прискорити постачання військової допомоги від союзників.

На нараді були присутні головком ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич та міністр оборони України Рустем Умеров.

"[Поговорили] про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами та засобами, що є зброєю – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готуються окупанти. Буде їм відповідь. Дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, який ефективно діє на фронті і знищує окупанта. На особливу подяку за бої в ці дні заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам такий потрібен", — наголосив Зеленський.

Також він прокоментував останні кадрові перестановки. Зокрема призначення Олександра Трепака командувачем Сил спеціальних операцій України. Президент зазначив, що він "гідна людина та сильний воїн". До того ж він подякував голові Європейського парламенту Роберті Метсолі за візит до України саме у День Європи.

"Дуже символічно, що саме сьогодні, у День Європи, нашу розмову з Робертою Метсолою перервала повітряна тривога. Це те, чим російські нацисти хочуть підмінити життя не лише в Україні, а у всій нашій Європі. Усюди, куди дістануться їхні терористичні удари. Україну вони цим не залякають, як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя", — зазначив Зеленський.

Президент обговорив із президенткою Європарламенту такі кроки, щоб Україна могла витримати атаки РФ та зірвати її наступальні та дестабілізаційні плани. Зеленський також подякував усім учасникам другого саміту європейських громад, що відбувся у Києві. Він підкреслив, що Україна уклала низку важливих договорів із США та іншими союзниками.

"Я вдячний усім учасникам саміту – кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють реальною співпрацею кожну з домовленостей, що досягаються", — сказав Володимир Зеленський.

Президент провів кілька бесід із представниками Євросоюзу, зокрема із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. На червень готується наступний етап зближення України із ЄС.

"Чекаємо на затвердження переговорної рамки та фактичного початку переговорів про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза Євросоюзом", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський озвучив теми саміту світу у Швейцарії. Україна обговорить із союзниками не лише формулу світу.