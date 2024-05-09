Зеленський після скандалу зняв з посади начальника Управління держохорони: що сталося

Був начальником УДО з 2019 року

Начальника Управління державної охорони України (УДО) Сергія Рудя сьогодні, 9 травня, було звільнено з посади. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Цьому передувало викриття путінських агентів, зокрема двох полковників УДО, які планували вбивство президента України та інших високопосадовців.

Документ опублікували на офіційному сайті очільника держави. Номер указу 317/2024 від 9 травня 2024 року.

Сергій Рудь обіймав посаду начальника УДО з жовтня 2019 року. Днями стало відомо про те, що СБУ викрила мережу агентів 5 служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Зеленського. Було затримано двох полковників Управління державної охорони (УДО), серед них Андрій Гук.

Служба безпеки провела арешт високопосадовця, якого підозрюють у державній зраді. При цьому, затриманого вважають наближеним до вже ексначальника УДО Сергія Рудя.

Затримання агентів ФСБ

Відомо, що Рудь та Гук разом навчалися в академії та мають тісні особисті зв’язки, за інформацію ЗМІ вони були кумами. Згідно з даними джерел, Рудь навіть планував призначити Гука на посаду свого заступника.

"Ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити", — повідомляли в СБУ.

Крім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Зокрема, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

Сергій Рудь

Сергій Рудь — український генерал-майор, який обіймав посаду начальника Управління державної охорони України з 16 жовтня 2019 року. Раніше, з травня і по жовтень 2019 був заступником начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українського президента Володимира Зеленського хотіли вбити у польському аеропорту Жешув-Ясенка. Подробиці розповіли у пресслужбі СБУ.