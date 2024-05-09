Тепер офіційно: Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Раніше глава держави підписав ще один указ щодо ексголовкома

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначений послом у Великій Британії. Перед цим його було звільнено з військової служби за станом здоров’я.

Відповідний указ №316/2024 підписав президент України Володимир Зеленський. Документ було опубліковано на офіційному сайті глави держави 8 травня.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", — сказано у указі.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії.

Наприкінці квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман (попередня згода уряду однієї держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої. — Ред.) на призначення Залужного послом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 травня рішенням Київради Валерій Залужний отримав звання Почесного громадянина Києва. При цьому депутати від "Слуги народу" не голосували за це рішення.