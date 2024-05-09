"Будет ответ": Зеленский прокомментировал планы России и перестановки в ВСУ

Украинский президент поблагодарил воинов и рассказал, что Украина готовит новые шаги по сближению с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны Украины о ситуации на фронте. Также украинский президент заявил, что знает про планы России насчет наступления и агрессор получит достойный ответ.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 8 мая. Глава государства также поблагодарил воинов и поручил сделать все возможное, чтобы ускорить поставки военной помощи от союзников.

На совещании присутствовали главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, и министр обороны Украины Рустем Умеров.

"[Поговорили] о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать – сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием – чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовятся оккупанты. Будет им ответ. Спасибо всем нашим солдатам и командирам, каждому подразделению, эффективно действующему на фронте и уничтожающему оккупанта. Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Благодарю вас, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен", — подчеркнул Зеленский.

Также он прокомментировал последние кадровые перестановки. В частности, назначение Александра Трепака командующим Сил специальных операций Украины. Президент отметил, что он "достойный человек и сильный воин". Вдобавок к этому он поблагодарил председателя Европейского парламента Роберту Метсолу за визит в Украину именно в День Европы.

"Очень символично, что именно сегодня, в День Европы, наш разговор с Робертой Метсолой прервала воздушная тревога. Это то, чем российские нацисты хотят подменить жизнь не только в Украине, а во всей нашей Европе. Всюду, куда дотянутся их террористические удары. Украину они этим не запугают, как и всех тех, кто смело и принципиально помогает нам защищать жизнь", — отметил Зеленский.

Президент обсудил с президентом Европарламента следующие шаги, чтобы Украина могла выдержать атаки РФ и сорвать ее наступательные и дестабилизационные планы. Зеленский также поблагодарил всех участников второго саммита европейских громад, который состоялся в Киеве. Он подчеркнул, что Украина заключила ряд важных договоров с США и другими союзниками.

"Я благодарен всем участникам саммита – каждой общине, каждой стране, которые сейчас с Украиной, которые наполняют реальным сотрудничеством каждую из достигаемых договоренностей", — сказал Владимир Зеленский.

Президент провел несколько бесед с представителями Евросоюза, в частности с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. На июнь готовится следующий этап сближения Украины с ЕС.

"Ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины. Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг – не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза – быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский озвучил темы саммита мира в Швейцарии. Украина обсудит с союзниками не только формулу мира.