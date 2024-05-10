Складнощі з мобілізацією: ексміністр оборони назвав три головні проблеми України

За його словами, у 2010-2013 роках в Україні було знищено систему логістики

Колишній прем’єр-міністр та міністр оборони України Юрій Єхануров поділився своїм баченням проблем із мобілізацією в Україні. На його думку, на це є три основні причини.

Про це та багато іншого він розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Янукович поховав наші надії на ядерну зброю, щоб потиснути руку Обамі, — ексміністр оборони

"Це питання стратегічного підходу, якого не було. Війна, це 80% логістика тилу і 20% передова. У нас немає мобілізованого тилу. У нас немає розуміння, що ми знаходимося в стані війни і в тилу все розбовтане", — зазначив він.

Друге слабке місце, на думку екс-глави міноборони, – система управління військами. Він пояснив, що стандарти НАТО вже давно багато в чому децентралізувалися і, наприклад, на рівні батальйону вже приймається дуже багато самостійних рішень.

"У нас рішення приймаються на рівні бригади, в кращому випадку, а батальйони – виконавці, а роти – тим більше", — констатував Єхануров.

Третій чинник проблем із мобілізацією, за його словами, у тому, що в Україні протягом 2010-2013 років було знищено систему логістики. У 2014-2015 роках забезпечення військ взяли він волонтери.

"Це просто жах! І досі проблеми забезпечення актуальні", — резюмував колишній прем’єр України.

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