Сложности с мобилизацией: экс-министр обороны назвал три главные проблемы Украины

По его словам, в 2010-2013 годах в Украине была уничтожена система логистики

Бывший премьер-министр и министр обороны Украины Юрий Ехануров поделился своим видением проблем с мобилизацией в Украине. По его мнению, на это есть три главные причины.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью "Телеграфу": Янукович похоронил наши надежды на ядерное оружие, чтобы пожать руку Обаме, — экс-министр обороны

"Это вопрос стратегического подхода, которого не было. Война это 80% логистика тыла и 20% передовая. У нас нет мобилизованного тыла. У нас нет понимания, что мы находимся в состоянии войны и в тылу все разболтано", — описал он первую причину.

Второе слабое место, по мнению экс-главы минобороны, — система управления войсками. Он пояснил, что стандарты НАТО уже давно во многом децентрализовались и, например, уровень батальона, это уже уровень, где принимается очень много самостоятельных решений.

"У нас решения принимаются на уровне бригады, в лучшем случае, а батальоны – исполнители, а роты – тем более", — констатировал Ехануров.

Третий фактор проблем с мобилизацией, по его словам, в том, что в Украине в течение 2010-2013 годов была уничтожена система логистики. В 2014-2015 годах обеспечение войск взяли на себя волонтеры.

"Это просто ужас! И до сегодняшнего дня проблемы обеспечения актуальны", — резюмировал бывший премьер Украины.

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