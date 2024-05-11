"Укрпошта" виставить "нічийні" посилки на аукціон: думка мережі розділилася

Подібний підхід практикується багатьма операторами.

Український національний поштовий оператор "Укрпошта" виставить незатребувані посилки на аукціон. Йдеться про ті посилки, які шість місяців лежали на складах і не були забрані ні клієнтом, ні відправником.

Як повідомляє пресслужба "Укрпошти", аналогічний підхід практикують інші поштові оператори у різних країнах світу. Серед них Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багато інших.

У повідомленні зазначається, що якщо одержувач не забрав посилку протягом двох тижнів, вона відправляється назад відправнику. Однак, якщо і відправник відмовився її забирати, то вона потрапляє на склад, де може перебувати до пів року.

Якщо раніше такі посилки просто знищувалися, то тепер їх можна буде придбати на аукціоні.

"Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об’єднані в палети, що містять до 100 одиниць і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки будуть продаватися нерозпакованими з видаленням адресної інформації. Ні компанія, ні потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять", — сказано в повідомленні.

Наголошується також, що співробітників компанії до аукціону допущено не буде. Продаж буде проводитись через Prozorro.

Водночас користувачі мережі поставилися до ідеї неоднозначно. Частина користувачів відзначила, що з цього можна зробити ціле шоу з купівлею та відкриттям посилок на аукціоні, а інші поцікавилися долею посилок, які загубилися та не прийшли одержувачу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Укрпошта виставила на продаж 531 несправний автомобіль, який продовжує висіти на балансі компанії та натрапила на критику.