Какие "гражданские" профессии наиболее затребованы в ВСУ: Умеров озвучил топ-3

Украина нуждается во многих представителях гражданских профессий

В Украине уже открыто около 20 центров рекрутинга, которые позволяют добровольцам в более простом порядке получить желаемую должность в ВСУ. При этом есть три относительно гражданские профессии, которые наиболее затребованы в армии.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров. Видео его выступления было обнародовано в YouTube-канале ведомства.

"На сегодня водители, механики, дроновщики или люди, которые хотят использовать дроны – более такие гражданские должности – они все имеют очень большой спрос", — сказал Умеров.

По его словам, не все военнообязанные воспринимают мобилизацию, как способ служения нации, а потому МОУ открыло альтернативный способ попасть в ряды Сил обороны и сразу занять ту должность, которую они хотят. При этом люди могут сделать это как во время физического посещения рекрутингового центра, так и онлайн.

Умеров добавил, что таким образом Украина хочет убрать у людей страх перед мобилизацией и позволить им относиться к этому, как к посещению работы.

"Выбрали профессию, прошли все собеседования и получили должность, которая будет работать на пользу государству", — добавил министр.

Напомним, корреспонденты "Телеграфа" недавно побывали в одном из таких центров и рассказали о том, как что там происходит и чем рекрутинг отличается от мобилизации.