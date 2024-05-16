Працівників Glovo та Favbet забронювали від мобілізації? Нардеп показав документ

Найбільш очевидний зв’язок з армією серед зазначених у документі фірм має лише компанія "Корт"

Влада України вирішила дозволити бронювання від призову на військову службу під час мобілізаціїї співробітникам Glovo, рекламних агенцій, букмекерських контор та компаній з власниками зі США.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко. Він опублікував відповідний документ на своєму Telegram-каналі.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…", — прокоментував він документ.

Як зазначається у наказі, до списку заброньованих на найближчі півроку увійшли такі компанії як "Гловоапп Україна" (доставка Glovo), "Фавбет Тек" (компанія зі схожою назвою приймає ставки на спорт), "ССМ" (рекламне агентство), "Віза Україна" (консультаційні послуги для бізнесу, власники – дві американські компанії), фірма "Агрі Чейн" (частина агрохолдингу "Астарта").

Найбільш очевидний зв’язок з армією серед зазначених у документі фірм має лише компанія "Корт". Вона займається розробкою систем РЕБ та безпілотників.

Олександр Федієнко зауважив, що зараз в країні почалися відключення світла. "Всі згадали про операторів звʼязку. Що правда у операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування! Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті хто залишились, не хочуть їздити, бо броні не має.", — додав нардеп.

За його словами, військові вже скаржаться на те, що звʼязку не має. "Старлінки добре, але вони точно не виконають весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав. Що будемо мати у сухому остатку. Звʼязку не має, електрики не має, що з цих підприємств буде працювати? Агов виконавча влада, вмикаємо мозок.", — акцентував Федієнко.

Нагадаємо, що в Україні під час дії воєнного стану мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані.

Згідно з новим законом про посилення мобілізації, Уряд має визначити нові критерії, на основі яких підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих, а їх працівники підлягатимуть бронюванню, та визначитися з новим порядком бронювання.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Кабмін прийняв неочікуване рішення щодо бронювання.