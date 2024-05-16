На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла: що з графіками

Жителів регіону попросили з розумінням ставитися до ситуації, що склалася

У Дніпропетровській області з 16 травня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла через важку ситуацію з енергетичною інфраструктурою. Разом із ними діють і стабілізаційні відключення.

Таку інформацію повідомили у ДТЕК. Інформація з’явилася на сторінці компанії Facebook.

"Друзі, ситуація в енергосистемі надзвичайно складна — зберігається дефіцит електроенергії. НЕК "Укренерго" довів ліміти — обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області на 16 травня", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що за таких умов графіки стабілізаційних відключень, розміщені на сайті ДПЕК, не діють.

Жителів регіону попросили з розумінням ставитися до ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що через атаки РФ на об'єкти енергоструктури України по всій країні 14 травня ввели відключення світла. У деяких областях вони були екстреними, а в деяких дотримувалися графіків. В енергосистемі країни не вистачало і продовжує бракувати потужностей, щоб забезпечити споживачів електроенергією одночасно.

Раніше "Телеграф" оприлюднив актуальний розклад виключення світу у Львові та області.