На Одещині намагалися влаштувати диверсію на залізниці? Плани ворога зірвала залізничниця
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Рух потягів не зупинявся
В Одеській області вдалося запобігти можливій диверсії на залізниці. Чергова по переїзду вчасно помітила займання релейної шафи.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". У компанії підкреслили, що залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу релейної шафи. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.
В Укрзалізниці підкреслили, що, за попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного обʼєкту сторонніми особами. Про подію було повідомлено Нацполіцію, СБУ та інші відповідальні органи.
За викликом чергової за 6 хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух не припинявся.
"Справжню відданість професії залізничника не на словах, а конкретними справами доводять такі наші колеги. Дякуємо вам за це", — сказано в повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у потязі "Укрзалізниці" Київ-Чернігів військового не пустили у вагон через розмір службової собаки. Тому солдат разом зі своїм чотирилапим товаришем простояв в тамбурі близько 3 годин.