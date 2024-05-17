На Одещині намагалися влаштувати диверсію на залізниці? Плани ворога зірвала залізничниця

Рух потягів не зупинявся

В Одеській області вдалося запобігти можливій диверсії на залізниці. Чергова по переїзду вчасно помітила займання релейної шафи.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". У компанії підкреслили, що залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу релейної шафи. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.

В Укрзалізниці підкреслили, що, за попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного обʼєкту сторонніми особами. Про подію було повідомлено Нацполіцію, СБУ та інші відповідальні органи.

За викликом чергової за 6 хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух не припинявся.

"Справжню відданість професії залізничника не на словах, а конкретними справами доводять такі наші колеги. Дякуємо вам за це", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у потязі "Укрзалізниці" Київ-Чернігів військового не пустили у вагон через розмір службової собаки. Тому солдат разом зі своїм чотирилапим товаришем простояв в тамбурі близько 3 годин.