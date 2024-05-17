В Одесской области пытались устроить диверсию на железной дороге? Планы врага сорвала железнодорожница

Движение поездов не останавливалось

В Одесской области удалось предотвратить возможную диверсию на железной дороге. Дежурная по переезду вовремя заметила воспламенение релейного шкафа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". В компании подчеркнули, что железнодорожница мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар релейного шкафа. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

В Укрзализныце подчеркнули, что, по предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами. О происшествии были проинформированы Нацполиция, СБУ и другие ответственные органы.

По вызову дежурной через 6 минут прибыли работники дистанции сигнализации и связи, которые, осмотрев место происшествия, подтвердили, что работу устройства удалось сохранить. Движение не прекращалось.

"Настоящую преданность профессии железнодорожника не на словах, а конкретными делами доказывают такие наши коллеги. Спасибо вам за это", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в поезде "Укрзализныци" Киев-Чернигов военного не пустили в вагон из-за размера служебной собаки. Поэтому солдат вместе со своим четырехлапым товарищем простоял в тамбуре около 3 часов.