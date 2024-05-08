Андрій Табалов: Первомайський МКК отримав єврономер і вже постачає продукцію до країн ЄС

Українські товари впевнено займають місця на полицях магазинів Європи

Первомайський молочноконсервний комбінат отримав єврономер (дозвіл на експорт продукції в країни ЄС — ред.) і вже постачає товари до низки європейських країн.

Про це в ефірі "Авторадіо" в програмі "Шлях до Перемоги" повідомив співвласник Первомайського МКК, бізнесмен Андрій Табалов.

"Ми працюємо не тільки на території України, також експортуємо дуже багато продукції за кордон. Первомайський молочноконсервний комбінат нещодавно отримав єврономер, тому наша продукція вже є в Європі. І навіть мої друзі, знайомі з Німеччини, з Франції мені вже надіслали фото нашої згущенки на полицях тамтешніх магазинів", — повідомив Андрій Табалов.

В коментарі "Телеграф.Бізнес" він також додав, що перемовини про експорт молочної продукції Первомайського МКК наразі ведуться з країнами Балтії, Болгарією, Францією, Італією, Румунією, Нідерландами.

"На сьогодні ведемо перемовини з різними клієнтами, бо маємо амбіційні плани. Українська молочна продукція цікава для європейського ринку та конкурентна, тому ми дуже активно проводимо переговори для виходу на нові ринки та знайомства європейських споживачів з нашими товарами", — підкреслив Андрій Табалов.

Як зазначила директорка з експорту Ірина Віхтюк, дозвіл на експорт продукції в країни ЄС виробник згущенки отримав наприкінці листопада 2023 року.

"Перші перемовини з потенційними клієнтами по поставках нашої продукції до ЄС ми почали вести в грудні 2023 року. Зараз відвантажуємо наші товари у такі країни, як Німеччина, Польща. За перший квартал 2024 року ми відвантажили 100т молочної продукції в асортименті", — розповіла Ірина Віхтюк.

За її словами, клієнти та споживачі в Європі надають перевагу продукції у форматі дой-пак.

"Європейці цікавляться як базовим асортиментом (згущеним молоком та "Ірискою"), так і унікальними позиціями виробництва Первомайського МКК, такими як безлактозне згущене молоко, "Іриска" з горіхом, згущене молоко з ваніллю, згущеними вершками, згущеним з какао", — зазначила директорка з експорту.

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат — найбільший виробник згущеного молока в Україні. Підприємство експортує продукцію у 25 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове поле".