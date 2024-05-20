Визнали "нічийними": росіяни мають намір "віджати" тисячі квартир на окупованих територіях

Більшість об’єктів нерухомості розташовано у найбільш привабливих районах

Окупанти на захоплених територіях мають намір вилучити тисячі приватних будинків та квартир, які вони називають "нічийними". При цьому нерухомість забирають навіть у колаборантів, які пішли воювати за Росію.

Про це йдеться у дослідженні "Нова газета Європа". Наголошується, що на окупованих територіях таких об’єктів нерухомості росіяни знайшли 13 300.

Призначені росіянами "влада" визнала ці будинки "безхазяйним майном", проте дала місяць законним власникам, щоб особисто з’явитися в адміністрації своїх населених пунктів. Інакше їхнє житло буде "вилучено".

І хоча гауляйтери обіцяють вилучати лише порожні квартири та будинки, але автори дослідження зазначають, що близько 80% з них розташовані у нещодавно окупованих населених пунктах та в найпривабливіших районах.

Пошуком "безгоспного житла" займаються призначені росіянами співробітники окупаційних адміністрацій, які під час пошуку часто керуються доносами місцевих жителів.

Як повідомлялося раніше, журналістське розслідування про постачання будівельних матеріалів до Росії німецькими компаніями Knauf та WKB Systems показало, що їхня продукція використовується окупантами для будівництва в Маріуполі. Офіційні особи країни закликали компанії відмовитись від будь-яких проектів на окупованих територіях України.