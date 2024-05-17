Ув'язнених з окупованих територій звільнять від покарання? У Раді цікавий законопроект

Це не стосується осіб з довічним позбавленням волі

У четвер, 17 травня, Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів держави. Один з пунктів фактично звільняє частину ув'язнених, що залишились на тимчасово окупованих територіях.

На сайті Ради вже розмішено відповідний законопроєкт. Наразі його направлено на розгляд Комітету.

У тексті документа йдеться, що засуджені, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії проти України або тимчасової окупації окремих територій, за рішенням суду звільняються від подальшого відбуття цього покарання. Це не стосується осіб з довічним позбавленням волі або тих, хто скоїв кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, передбачене статтями 109-1142. Тобто ув'язнених за особливо тяжкі та тяжкі злочини.

Текст пункту

Зауважимо, що наразі це лише законопроєкт, у якому можуть змінюватись пункти та вноситись правки. Загалом він націлений на покращення Кримінального кодексу України в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволить мобілізувати ув’язнених. Однак це стосується не всіх засуджених. Зокрема, законопроєктом пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом у особливий період.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський ветував законопроєкт про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації.