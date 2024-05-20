Признали "ничейными": россияне намерены "отжать" тысячи квартир на оккупированных территориях

Большинство объектов недвижимости расположено в наиболее привлекательных районах

Окупанты на захваченных территориях намерены изъять тысячи частных домов и квартир, которые они называют "ничейными". При этом недвижимость забирают даже у коллаборантов, которые пошли воевать на стороне России.

Об этом говорится в исследовании "Новая газета Европа". Отмечается, что на оккупированных территориях таких объектов недвижимости россияне нашли 13 300.

Назначенные россиянами "власти" признали эти дома "безхозным имуществом", однако дали месяц законным владельцам, чтобы лично явится в администрации своих населенных пунктов. В противном случае их жилье будет "изъято".

И хотя гауляйтеры обещают изымать лишь пустые квартиры и дома, но авторы исследования отмечают, что около 80% из них расположены в недавно оккупированных населенных пунктах и наиболее привлекательных районах.

Поиском "бесхозного жилья" занимаются назначенные россиянами сотрудники оккупационных администраций, которые во время поиска часто руководствуются доносами местных жителей.

Как сообщалось ранее, журналистское расследование о поставках строительных материалов в Россию немецкими компаниями Knauf и WKB Systems показало, что их продукция используется оккупантами для строительства в Мариуполе. Официальные лица страны призвали компании отказаться от каких-либо проектов на оккупированных территориях Украины.