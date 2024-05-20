У Білорусі українського діджея засудили до 6 років ув’язнення: в чому його звинувачували

Він прожив у цій країні 15 років

У Білорусі громадянина України Артема Маковія засудили до шести років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Брестський обласний суд.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "Вясна Брест". Зазначається, що 25-річного українця звинуватили у "агентурній діяльності" (ст. 358-1 КК РБ).

Водночас, за даними правозахисників, суд відбувався у закритому режимі. Справу розглядав суддя Микола Сенько.

Маковій жив у Білорусі з 2009 року. Його затримали у січні 2023 року в нього вдома у Кобрині. Затримання здійснили співробітники КДБ. Спершу Маковій сидів 2 місяці в ІТТ Бреста, але жодних допитів не проходило, і хлопець не розумів, за що взагалі його затримано.

Через 1 рік та 3 місяці після затримання справа дійшла до суду. Весь цей час чоловік перебував під вартою. До затримання Маковій працював діджеєм у Бресті, Кобрині, Мінську.

Нагадаємо, у Службі безпеки України відреагували на заяву керівника комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля про "терористів" у лікарнях Києва. За їхніми словами, це чергове ІПСО, яке працює на руку росіянам.