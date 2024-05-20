В Беларуси украинского диджея приговорили к 6 годам тюрьмы: в чем его обвиняли

Он прожил в этой стране 15 лет

В Беларуси гражданина Украины Артема Маковея приговорили к шести годам лишения свободы. Соответсвующее решение принял Брестский областной суд.

Об этом сообщает правозащитный проект "Вясна Брест". Отмечается, что 25-летнего украинца обвинили в "агентурной деятельности" (ст. 358-1 УК РБ).

В то же время, по данным правозащитников, суд проходил в закрытом режиме. Дело рассматривал судья Николай Сенько.

Маковей жил в Беларуси с 2009 года. Его задержали в январе 2023 года у него дома в Кобрине. Задержание произвели сотрудники КГБ. Сперва Маковей сидел 2 месяца в ИВС Бреста, но никаких допросов не проходило, и парень не понимал за что вообще задержан.

Спустя 1 год и 3 месяца после задержания, дело дошло до суда. Всё это время мужчина находился под стражей. До задержания Маковей работал диджеем в Бресте, Кобрине, Минске.

Напомним, в Службе безопасности Украины отреагировали на заявление руководителя комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля о "террористах" в больницах Киева. По их словам, это очередное ИПСО, которое работает на руку россиянам.