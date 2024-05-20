Потепління ситуацію не врятувало: чи варто українцям чекати відключення світла 21 травня

Енергосистема не здатна виробляти стільки ж електрики, як до обстрілів

В Україні після російських обстрілів та похолодання виник дефіцит електроенергії у мережі. І хоч потепління покращило ситуацію, але необхідність вводити графіки відключення світла нікуди не поділася.

Зокрема, "Укренерго" повідомляє, що відключення спостерігатимуться у всіх областях з 00:00 21 травня. При цьому вводитимуть їх лише у разі перевищення лімітів споживання.

"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні вказано, що інформацію про відключення у конкретному регіоні було передано у кожен обленерго, а тому дізнатися про те, коли здійснюють відключення у вашому регіоні можна в особистому кабінеті споживача або на сайтах обленерго.

Як повідомлялося раніше, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що через дефіцит електрики відключення світла можуть періодично повертатися і влітку, і восени, і взимку.