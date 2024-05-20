Потепление ситуацию не спасло: стоит ли украинцам ждать отключений света 21 мая

Энергосистема не способна производить столько же электричества, как до обстрелов

В Украине после российских обстрелов и похолодания возник дефицит электроэнергии в сети. И хоть потепление улучшило ситуацию, но необходимость вводить графики отключения света никуда не делась.

В частности "Укрэнерго" сообщает, что отключения будут наблюдаться во всех областях с 00:00 21 мая. При этом вводить их будут лишь в случае превышения лимитов потребления.

"Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что информация об отключениях в конкретном регионе была передана в каждый облэнерго, а потому узнать о том, когда производят отключения в вашем регионе можно в личном кабинете потребителя или на сайтах облэнерго.

Как сообщалось ранее, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из-за дефицита электричества отключения света могут периодически возвращаться и летом, и осенью, и зимой.