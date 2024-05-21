Почати в серпні та навчатися у вихідні: МОН закликає виші до змін, у чому причина

Відомство дало низку важливих рекомендацій

Через російські удари по енергосистемі в Україні діють обмеження на використання енергоресурсів. У цих умовах Міністерство освіти і науки рекомендує вишам розпочати новий навчальний рік у серпні та навчатися по суботах.

Як сказано на сайті МОН, мета в тому, щоб організація освітнього процесу наступного навчального року була адаптована до економного використання енергоресурсів. Це робитиметься за рахунок залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка.

Установам вищої освіти та професійної вищої освіти рекомендують, якщо можливо, розпочати навчальний рік 2024/2025 у першій половині серпня 2024 року. Це стосується всіх, окрім студентів перших курсів. Також відомство закликає у теплі місяці навчатися по суботах.

Пропонується планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових та кваліфікаційних робіт та подовжених канікул із середини листопада 2024 року по середину березня 2025 року. За необхідності продовжити заняття у дистанційному форматі. Якщо необхідно, рекомендується продовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

"У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБ) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати у укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями – на базі інших навчальних закладів у тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі", — зазначили у відомстві.

У тилових регіонах МОН рекомендує забезпечити навчання переважно в очному форматі. Це має бути зроблено з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.

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