Відключення світла в Україні: де не буде електрики 21 травня

Відключення діятимуть по всій країні

Через удари росіян по енергосистемі в Україні змушені запроваджувати графіки відключення світла. У вівторок, 21 травня, вони діятимуть на всій території країни весь день — з 00:00 до 24:00.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго завтра (21 травня, — ред.) весь день з 00:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки знеструмлень", — попередили у ДТЕК.

В "Укренерго" повідомили, що з 00:00 та протягом доби 21 травня графіки погодинних відключень діятимуть на всій території України для промислових та побутових споживачів. Інформацію, коли буде застосовано відключення у тому чи іншому регіоні, можна дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — зазначили в компанії.

Київ

Начальник КМВА Сергій Попко підтвердив, що у Києві весь день будуть застосовуватись графіки відключень світла. Він закликав мешканців столиці економно використовувати електроенергію.

Запорізька область

У Запорізькій області графіки погодинних відключень світла 21 травня діятимуть із 8:00 до 20:00. Як повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго", тривалість відключення світла для кожної з черг складе 4 години.

"Через брак електроенергії в Об’єднаній енергосистемі після російських атак на українські енергооб’єкти НЕК "Укренерго" встановлено ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 21 травня", — йдеться у повідомленні.

Сумська область

У Сумській області графіки погодинних відключень у вівторок діють із 00:00. Обмеження запроваджуються за вказівкою НЕК "Укренерго" на території всієї України через дефіцит потужностей.

Харківська область

У Харкові та області 21 травня застосовуються додаткові відключення електроенергії. Про це повідомляє "Харківобленерго".

Миколаївська область

З 8:00 21 травня в області використовуються погодинні графіки відключення світла. Про це повідомляє "Миколаївобленерго".

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Нагорняк пояснив "Телеграфу", що графіки відключень світла в Україні запроваджуються ще й тому, що енергетики були змушені скоротити роботу атомних електростанцій. Довгий час вони працювали на максимумі своїх потужностей.