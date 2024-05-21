Начать в августе и учиться по выходным: МОН призывает вузы к изменениям, в чем причина

Ведомство дало ряд важных рекомендаций

Из-за российских ударов по энергосистеме в Украине действуют ограничения на использование энергоресурсов. В этих условиях Министерство образования и науки рекомендует вузам начать новый учебный год в августе и учиться по субботам.

Как сказано на сайте МОН, цель в том, чтобы организация образовательного процесса в следующем учебном году была адаптирована к к экономному использованию энергоресурсов. Это будет делаться за счет привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика.

Учреждениям высшего образования и профессионального высшего образования рекомендуют если возможно, начать учебный год 2024/2025 в первой половине августа 2024 года. Это касается всех, кроме студентов первых курсов. Также ведомство призывает в теплые месяцы учиться по субботам.

Предлагается планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года. При необходимости продолжить занятия в дистанционном формате. Если будет необходимо, рекомендуется продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

"В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБ) и ракетных атак (С-300) и т.д., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате", — отметили в ведомстве.

В тыловых регионах МОН рекомендует обеспечить обучение преимущественно в очном формате. Это должно быть сделано с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.

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