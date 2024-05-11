Зовуть "русскій мір"? Відео "Телеграфа" з репетиції харківських школярів викликали жаркі дискусії у мережі

Думки користувачів мережі розділилися

Попри загрозу нового російського наступу та постійні обстріли, у Харкові триває життя, а діти готуються до останнього дзвінка. Однак багато користувачів мережі звернули увагу на те, що викладач та діти говорять не українською мовою, що викликало багато запитань.

Зокрема, актор Антін Мухарський (також відомий під псевдонімом Орест Лютий) звернув увагу на відео, зняте кореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим, і побачив у ньому посил "рятувати русскій мір". За його словами, відео вже нібито було використане у російській пропагандистській кампанії.

У коментарях до запису також було багато людей, які підтримали його слова. При цьому деякі зазначили, що у тому ж Харкові спроби українізації так і не дали результату.

Інші ж користувачі мережі зазначили, навпаки стали на бік дітей та запропонували обуреним людям приїхати до Харкова та стати там вчителями, щоб виростити покоління, яке вони б хотіли бачити.

З самим відео можна ознайомитись нижче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про щемне фото хлопчика в бронежилеті в Харкові, яке схвилювало українців.