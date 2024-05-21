Українських військових просять не встановлювати "Резерв+": названо причину

Для військових незабаром запустять альтернативний додаток

Чинних військовослужбовців попросили не встановлювати новий додаток "Резерв+". Для українських захисників незабаром запустять альтернативну програму.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Подробицями він поділився в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, встановлення військовослужбовцями "Резерв+" призвело до перевантаження системи.

"Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: "Так, все встановіть собі "Резерв+". І були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців незабаром запуститься додаток "Армія+" , де будуть усі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям ", — пояснив речник.

Нагадаємо, що після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію, всі військовозобов’язані чоловіки 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Для українських військовозобов’язаних влада розробила новий додаток "Резерв+".

Заступник міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко розповіла, що у новому додатку планують додати функцію електронних напрямків.на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних. Це має статися у найближчих оновленнях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, скільки українців вже оновили свої дані через "Резерв+".