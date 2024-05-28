В "Укренерго" повідомили про графіки відключення світла на середу, 29 травня

Ситуація може змінитись будь-якої хвилини

Графіки відключення світла для населення на середу, 29 травня 2024 року, не введені. Електроенергія буде у побутових споживачів цілодобово.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то населення попередять. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Увага! 29 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у вівторок, 28 травня, також не вводились обмеження. До того графіки відключення світла не запроваджували у неділю, 26 травня.

Кабінет міністрів прийняв постанову про постійне забезпечення електроенергією певних об’єктів. На них не будуть поширюватись графіки відключення.

Світло постійно буде у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), закладах охорони здоров’я, енергетичних об’єктах, військових частинах, системах забезпечення, органах державної влади. Також не будуть вимикати електроенергію на підприємствах, діяльність яких важлива задля безпеки країни, зокрема продовольчої.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому у киян вимикають світло надовше. Справа у навантаженні на енергосистему. Експерт розповів, коли ситуація зміниться на краще.