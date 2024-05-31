Во двор сотрудника ТЦК в Черкасской области бросили гранату: военные сделали заявление

Правоохранительные органы были оперативно информированы

В Екатеринополе Черкасской области во двор домовладения работника местного ТЦК и СП бросили взрывное устройство. Пострадавших в семье нет.

Об этомсообщает Черкасский областной ТЦК на своей странице в сети Фэйсбук.

"В Черкасской области произошло уголовное преступление — позорный случай нападения на домовладение военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП", — говорится в сообщении учреждения.

Там отметили, что военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

Правоохранительные органы оперативно проинформированы.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сил обороны Украины", — говорится в сообщении Черкасского ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчине, который вечером в субботу, 11 мая, взорвал гранату в Броварах Киевской области, сообщили о подозрении. За покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного лишения свободы.