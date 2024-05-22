Співробітники ТЦК побилися з чоловіком у Харкові: з’явилася позиція військкомату (відео)

Керівництво ТЦК пообіцяло розібратися у ситуації

Черговий конфлікт за участю представників ТЦК та військовозобов’язаних чоловіків стався у Харкові. Керівництво військкомату вже відреагувало на ситуацію та пообіцяло розібратися у події.

Про це сказано на сторінці Харківського ТЦК у Фейсбук. Відео бійки публікують у місцевих Telegram-каналах.

Інцидент стався 22 травня на вулиці Харківських дивізій, 19 біля житлового масиву "Нові будинки" просто на зупинці громадського транспорту. На кадрах видно, як чоловік лежить на підлозі, а людина у військовій формі б’є його ногами. Перехожі кинулися рознімати бійку, викликали швидку, поліцію. Військові спробували пояснити причину конфлікту, але виникла нова суперечка і вже у присутності правоохоронців почалася знову бійка, але вже з іншим чоловіком. Також людина у військовій формі ображала жінку матюками.

У ТЦК заявили, що на відео потрапив не весь конфлікт, а лише його частина. За їхніми даними, під час роздачі повісток кілька чоловіків з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння почали кидатися на військових та ображати їх матюками. Один із представників ТЦК не стримався і почалася бійка.

"Внаслідок нападу поки не встановлених осіб постраждав солдат роти охорони, якому було завдано тілесних ушкоджень. Зокрема, накладено шви на забійну рану в районі вилиць. У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після тяжкого поранення, яке він отримав у лютому 2023 року під час захисту України", — сказали у ТЦК.

Також керівництво військкомату обіцяє сприяти поліції у розслідуванні, яке розпочнеться за фактом бійки. На додаток до цього призначено службове розслідування, за результатами якого обіцяють вжити дисциплінарних заходів.

У ТЦК засудили дії своїх співробітників та заявили, що роблять усе можливе для того, щоб це не повторилося.

"Командування та особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які зазнали провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Вони не повинні були, попри агресивну провокацію, вступати в суперечку та фізичне протистояння… До завершення всіх юридичних процедур та остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків та емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для запобігання таким інцидентам", — сказано в повідомленні.

У мережі заявили, що не вірять поясненням ТЦК, а поліцейські, на очах яких стався повторний конфлікт, за словами коментаторів взагалі мають звільнитися зі служби.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи законно "пакувати в намисто" чоловіків під час спроб вручити повістку. Юрист дав відповідь на це питання після виходу нового закону про мобілізацію.