Літо розпочинається з відключень світла: де в Україні його не буде і у які години

Відключення діятиме по всій Україні

Після нетривалої паузи в Україну повертаються ліміти на споживання світла. У суботу, 1 червня, планується обмеження електропостачання з 18:00 до 23:00.

Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

"Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00. При перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень", — йдеться у заяві.

Зауважимо, що не буде обмежуватись енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

В Укренерго додають, що причиною повернення до планових обмежень стали наслідки масованих ракетних і дронових ударів Росії по українських електростанціях. Через це виник значний дефіцит в енергетичній системі.

Нагадаємо, що у Міненерго уточнили щодо підвищення тарифів на світло. Адже з 1 червня його вартість складе 4,32 грн за кВт*год. За рішенням Кабміну, диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі українці мають платити по 4,32 грн за кВт*год.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям пояснили, коли та чому варто готуватись до жорсткіших графіків відключення світла.