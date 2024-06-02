Екстрені відключення скасовані, але є нюанс: кому і коли відключатимуть світло 2 червня

Ситуація в енергосистемі залишається складною

Практично на всій території України 2 червня діють аварійні відключення електроенергії. Їх не вводять поки що лише у трьох областях.

Інформація про це з’явилася в офіційному Telegram-каналі "Укренерго". Наголошується, що причиною цього є складна ситуація в енергосистемі.

"З 9:00 та протягом усієї доби для промислових та побутових споживачів по всій Україні, Волині, Закарпатті та Львівщині, діють аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

Головною причиною цього став новий обстріл із боку російських окупантів. Наразі наслідки усуваються.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються", — наголосили в "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідувати наслідки вчорашньої атаки.

Тим часом ДТЕК повідомляє, що екстрені відключення скасовано. У частині областей діятимуть стабілізаційні графіки.

"Київ, Київська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", коли графіки відключення світла в Україні стануть жорсткішими і чому. За її словами, зараз ситуація гірша, ніж узимку 2024 року.Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.