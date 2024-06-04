Навіть якщо в ТЦК повідомлено: адвокат розповіла, кому обов'язково потрібно оформлювати відстрочку

Для оформлення відстрочки потрібно пройти певну процедуру

В Україні після вступу в дію оновленого законодавства про мобілізацію потрібно оновити дані усім військовозобов'язаним, окрім тих, які зняті з обліку. Також є оновлення для тих, хто має право на відстрочку.

Адвокат Дар'я Тарасенко зазначає, що на підставі постанови Кабміну Україні № 560, потрібно оформлювати за процедурою всі підстави для відстрочки окрім однієї — бронювання роботодавцем. В інших випадках військовозобов'язаний має ініціювати оформлення відстрочки. Це не потрібно робити, якщо ви готові або плануєте мобілізацію.

Згідно з постановою за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК та СП або його відділу заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії документів. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Для розгляду питання надання відстрочку утворюють комісію. Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади. Заяву повинні розглянути протягом семи днів з дати надходження. Після ухвалення рішення про нього повідомляють військовозобов'язаного не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Рішення можна оскаржити в суді

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому зі студентів відстрочка "не світить". Відстрочка від мобілізації також буде недоступна науковим працівникам чи педагогам, які не мають 0,75 ставки.