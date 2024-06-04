Даже если в ТЦК сообщили: адвокат рассказала, кому обязательно нужно оформлять отсрочку

Для оформления отсрочки нужно пройти определенную процедуру

В Украине после вступления в действие обновленного законодательства о мобилизации нужно обновить данные всем военнообязанным, кроме снятых с учета. Также есть обновления для тех, кто имеет право на отсрочку.

Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что на основании постановления Кабмина Украины № 560 нужно оформлять по процедуре все основания для отсрочки кроме одного — бронирование работодателем. В других случаях военнообязанный должен инициировать оформление отсрочки. Это не нужно делать, если вы готовы или планируете мобилизацию.

Согласно постановлению при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя главы комиссии ТЦК и СП или его отдела заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии документов. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации.

Для рассмотрения вопроса предоставления отсрочки созывают комиссию. Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти. Заявление должно быть рассмотрено в течение семи дней с даты поступления. После принятия решения о нем сообщают военнообязанному не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения. Решение можно обжаловать в суде

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому из студентов отсрочка "не светит". Отсрочка от мобилизации также будет недоступна научным работникам или педагогам, не имеющим 0,75 ставки.