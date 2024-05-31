Боляче дивитися: світлини звільнених з полону українців, що розбивають серце

Вдалося повернути додому 75 українців та українок

Державна прикордонна служба України опублікувала світлини захисників та захисниць, які сьогодні повернулися з російського полону. "Кадри, що зворушують до сліз", — написали прикордонники й з цим важко не погодитися.

Допис зробили у своєму Telegram-каналі. Автор світлин — фотограф-документаліст Маркіян Лисейко.

"Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону", — йдеться у повідомленні.

Перші дзвінки рідним

Теплі обійми

Захисники та захисниці повернулися з полону виснаженими, у змученому стані та з очевидними слідами перенесеного голодування. Особливо це помітно по чоловіках, вони втратили м’язову тканину, виглядають анорексично.

На одній зі світлин видно Мар’яну Чечелюк, яку російські окупанти викрали в травні 2022 року, у м. Маріуполь. Раніше дівчина працювала слідчою в Національній поліції. Детальніше про звільнених сьогодні жінок можна прочитати в матеріалі "Телеграфу": П'ять жінок-героїнь повернулися додому з російського полону: фото однієї з них вразило українців

Загалом сьогодні вдалося повернути додому 75 українців та українок. Серед них — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених — 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Там додали, щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у лютому. Тоді вдалося провести обмін 100 на 100. Додому повернулись — нацгвардійці, прикордонники, воїни ЗСУ та захисники Маріуполя.