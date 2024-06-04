Буквально кожа и кости: появились страшные фото нацгвардейца, пробывшего в российском плену два года

Его забрали в плен с территории ЧАЭС

В сети появились фото нацгвардейца Романа Горилыка, которого 31 мая вернули из российского плена. На фотографиях видно, какой он изнеможенный и худой, у него видны кости, даже ребра и выпуклости позвоночника, есть раны.

Горилык был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), когда его россияне взяли в заложники и вывезли с территории Украины. Тогда в плен попали 169 нацгвардейцев, 89 из них до сих пор в России, сообщает проект "Хочу жить".

"Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти. За все время пребывания в плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, возвращенных по обмену, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

Недопуск представителей МККК является нарушением Женевских конвенций. Однако это сознательная и целенаправленная политика власти РФ, пишет источник. Это делается специально для того, чтобы наблюдатели не могли зафиксировать плохое отношение к военнопленным.

"Возвращение всех военнопленных и гражданских заложников из российского ГУЛАГа — приоритет Украины. Мы постоянно публично и в переговорном формате обращаемся к российской стороне: давайте разрешим вопросы военнопленных и, наконец, проведем обмен по формуле "всех на всех", — говорится в сообщении.

Авторы проекта отмечают, что россияне используют страдания пленных и их семей как оружие. Напомнили они и о том, как 9 сентября 2022 года российский диктатор Путин издал указ о "духовно-нравственных ценностях". Их в списке было 17, а первые три выглядят так:

Жизнь. Достоинство. Права и свободы человека.

Цинизм этого можно осознать, посмотрев на фото Романа Горилыка после двух лет плена. Состояние украинца ужасающее, на фото буквально кожа и кости.

Состояние украинца ужасное — буквально кожа и кости

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменилась Марьяна Чечелюк за два года плена. 24-летняя полицейская из Мариуполя прошла настоящий ад. Ее также освободили во время обмена 31 мая.

Марьяна Чечелюк показала фото синяков на теле и другие следы пыток. В соцсетях она также продемонстрировала состояние своих ногтей.