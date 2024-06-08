"Перевертаємо кожен камінь": у Німеччині п’яту добу шукають 9-річну українку, що відомо на даний момент

Правоохоронці розглядають усі версії

У Німеччині тривають пошуки 9-річної українки Валерії, яка 3 червня близько 6:50 ранку вийшла з дому на автобус до школи, однак у навчальному закладі так і не з’явилася. Поліція посилила пошуки, розділивши місто Дебельн, де мешкають дівчинка з матір’ю та сестрою, на квадрати.

За словами представника поліції Анджея Ридзіка, пошуки в районі Габельсбергерштрассе, де мешкає українська родина, результатів не дали. Поліція розширює район пошуку, пише saechsische.

У п’ятницю пошуки були зосереджені насамперед на маршруті до школи, туди пішки можна дістатися двома шляхами. Також поліцейські обшукали пустир, де розташований й старий завод з виробництва зрідженого газу. Шукали також на захід від місця проживання дівчинки Валерії, в напрямку Кауфланда і Пенні. Там продовжують опитувати мешканців. Незаселені будинки можна оглядати без дозволу господарів.

"Нам допоможе, якщо кожен шукатиме у своєму будинку — і робитиме це знову і знову. Це може бути місце для сну або залишки їжі, яких не було напередодні, і це вказує на те, що хтось ненадовго був там", — Зауважив Анджей Ридзик.

Пошуки в районі міста Дебельн ведуть близько ста осіб із поліцейського управління Хемніца та поліції з охорони громадського порядку Лейпцига. Ретельний огляд вже проведено приблизно на третині території міста та триватимуть.

"Ми намагаємося перевернути кожен камінь", — сказав представник поліції.

Він додав, що правоохоронці розглядають усі версії. Жодної інформації про обставини зникнення дитини поки що немає.

"Ми поки що нічого не виключаємо. Також можливий злочин, нещасний випадок або викрадення, або дитина загубилася або сховалася", — заявили в поліції.

Опитано учнів початкової школи "Ам Холлендер", де навчається Валерія. Проте, на жаль, вони не прояснили ситуацію. Задіяні пристрої розпізнавання осіб, які допомагають офіцерам під час перегляду відео. На даний момент розмір матеріалів, що вивчається, становить десять терабайт. Будуть додані додаткові, зокрема з вокзалів.

Посольство України зв’язалося з матір’ю Валерії, щоб підтримати її. Поліція також щодня розмовляє з матір’ю. Пошуки продовжуються і у вихідні.

"Мотивація поліцейських не знижується. Багато хто з них сам є батьками і сподівається, що пошук закінчиться добре", — сказав представник поліції.

Вночі маленьку українку продовжували шукати і поліція та пересічні мешканці міста. Багато хто відгукнувся на заклик влади і шукав Валерію у своїх садах, підвалах, гаражах та сараях. На жаль, поки що безрезультатно.

Нагадаємо, поліція не виключає, що дитину могла викрасти батько. Проте мати Валерії запевняє, що мають хороші стосунки. Він заперечує, що причетний до зникнення Валерії та запевняє, що доньки немає поряд. Поліцейські Німеччини у пошуках співпрацюють із колегами з України, Польщі та Чехії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині вбили жінку та її маму, щоб вкрасти новонароджену дівчинку. До злочину причетна росіянка.