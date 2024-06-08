"Переворачиваем каждый камень": в Германии пятые сутки ищут 9-летнюю украинку, что известно на данный момент

Правоохранители рассматривают все версии

В Германии продолжаются поиски 9-летней украинки Валерии, которая 3 июня, около 6:50 утра вышла из дома на автобус в школу, однако в учебном заведении так и не появилась. Полиция усилила поиски, разделив город Дебельн, где живат девочка с матерью и сестрой на квадраты.

По словам представителя полиции Анджея Рыдзика, поиски в районе Габельсбергерштрассе, где живет украинская семья, результатов не дали. Полиция расширяет район поиска, пишет saechsische.

В пятницу поиски были сосредоточены, прежде всего, на маршруте в школу, туда пешком можно добраться двумя путями. Также полицейские обыскали пустырь, на котором находится и старый завод по производству сжиженного газа. Искали также западнее местожительства пропавшей девочки Валерии, в направлении Кауфланда и Пенни. Там продолжают опрашивать жителей. Незаселенные дома разрешено осматривать без разрешения хозяев.

"Нам поможет, если каждый будет искать в своем доме — и будет делать это снова и снова. Это может быть место для сна или остатки еды, которых не было накануне, и это указывает на то, что кто-то ненадолго был там", — отметил Анджей Рыдзик.

Поиски в районе города Дебельн ведут около ста человек из полицейского управления Хемница и полиции по охране общественного порядка Лейпцига. Тщательный осмотр уже проведен примерно на трети территории города и будут продолжаться.

"Мы пытаемся перевернуть каждый камень", — сказал представитель полиции.

Он добавил, что правоохранители рассматривают все версии. Никакой информации об обстоятельствах исчезновения ребенка пока нет.

"Мы пока ничего не исключаем. Также возможно преступление, несчастный случай или похищение, либо ребенок потерялся или спрятался", — заявили в полиции.

Опрошены ученики начальной школы "Ам Холлендер", где учится Валерия. Однако, к сожалению, они никак не прояснили ситуацию. Задействованы устройства распознавания лиц, которые помогают офицерам при просмотре видеоматериалов. На данный момент размер материалов, которые изучается, составляет десять терабайт. Будут добавлены дополнительные, в том числе с вокзалов.

Посольство Украины связалось с матерью Валерии, чтобы поддержать ее. Полиция также ежедневно беседует с матерью. Поиски продолжаются и в выходные.

"Мотивация полицейских не снижается. Многие из них сами являются родителями и надеются, что поиск закончится хорошо", — сказал представитель полиции.

Ночью маленькую украинку продолжали искать и полиция и простые жители города. Многие откликнулись на призыв властей и искали Валерию в своих садах, подвалах, гаражах и сараях. К сожалению, пока безрезультатно.

Напомним, полиция не исключает, что ребенка мог похитить отец. Однако мать Валерии уверяет, что у них хорошие отношения. Он отрицает, что причастен к исчезновению Валерии и уверяет, что дочери нет рядом. Полицейские Германии в поисках сотрудничают с коллегами из Украины, Польши и Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии убили женщину и ее маму, чтобы украсть новорожденную девочку. К преступлению причастна россиянка.