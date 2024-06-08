Готуй будинок з літа: експерт розповів, як забезпечити собі теплу зиму

За зиму 2023/24 ми розслабились, але час пригадати правила підготовки до зими без тепла і світла, взяти відповідальність на себе

Війна крок за кроком змушує нас брати відповідальність за своє життя у власні руки. В тому числі — вже сьогодні писати запити до місцевої влади щодо встановлення альтернативних джерел теплопостачання і паралельно — утеплювати власне житло.

Доктор наук, експерт в області енергетики Геннадій Рябцев нагадав в інтерв'ю "Телеграфу", що ми давно не живемо в Радянському Союзі, де Рада міністрів вирішувала все за всіх. Можна скаржитись на владу, але якщо ви не потурбуєтесь про утеплення квартири вже зараз, мерзнути буде точно не влада, а ваша родина.

Тож що можна почати робити вже зараз, який обігрівач ефективніший, яку користь приносить звичка читати і критично ставитись до інформації?

— Перше, що варто зробити — це внутрішнє теплове ізолювання приміщень, в яких ви будете перебувати впродовж зимового сезону, — нагадує Геннадій Рябцев. — Маємо на увазі насамперед внутрішнє ізолювання вікон. Є спеціальна теплоізолююча плівка, її бажано використовувати.

Другий за втратою теплової енергії об’єкт — двері. Якщо є можливість, варто встановити тамбурні двері — подвійні. Якщо є можливість — утеплити фасади. Зараз це роблять у різних ОСББ. І це особливо важливо, якщо стіни орієнтовані на північ і на ті, які з досвіду найбільше промерзають взимку.

Наступне – тепловідбивні плівки за батареями, конвекторами. Подбати про додаткові конвектори, які не тягнуть багато енергії. Я завжди раджу брати тепловентилятори — звичайні, які гонять повітря крізь розжарену дротинку. І завдяки цьому в кімнаті достатньо швидко підіймається температура.

За словами експерта, варто запастись всіма можливими засобами для забезпечення власної енергетичної автономності – від різних павербанків та акумуляторних батарей до генераторів, якщо йдеться не про багатоквартирні будинки.

— Тут потрібно завжди пам'ятати про техніку безпеки і, звісно, не запускати дизельний генератор всередині приміщення. Ну, хоча б на відкритому балконі, і то – сусіди не будуть дуже цьому раді, — говорить експерт. — Якщо плануєте користуватись акумуляторними батареями, то не саморобними, а в промисловому виконанні. На жаль, у нашому будинку є трагічний випадок, коли минулого опалювального сезону у нас на першому поверсі вибухнув в квартирі саморобний акумулятор. Загинула вся родина. Люди інтелігентні, освічені, і от так трапилось…

Але це означає, що потрібно дбати про техніку безпеки: перед тим, як щось купувати чи встановлювати, багато читати. Читати про цей тип батареї, про виробника, читати інструкцію з експлуатації. І дотримуватися всіх норм перед тим, як щось робити.

За що відповідають які рівні влади, чи будуть взимку міста повністю ізольовані від тепло- та енергопостачання, і що таке блекаут Геннадій Рябцев пояснив "Телеграфу" у інтерв'ю: Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує, — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення та як зігрітися взимку