Готовь дом с лета: эксперт рассказал, как обеспечить себе теплую зиму

За зиму 2023/24 мы расслабились, но пора вспомнить правила подготовки к зиме без тепла и света, взять ответственность на себя

Война шаг за шагом заставляет нас брать ответственность за свою жизнь в свои руки. В том числе — уже сегодня писать запросы к местным властям относительно установления альтернативных источников теплоснабжения и параллельно утеплять собственное жилье.

Доктор наук, эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев напомнил в интервью "Телеграфу", что мы давно не живем в Советском Союзе, где Совет министров решал все за всех. Можно жаловаться на власть, но если вы не позаботитесь об утеплении квартиры уже сейчас, мерзнуть будет точно не власть, а ваша семья.

Так что же можно начать делать уже сейчас, какой обогреватель єффективнее и какую пользу приносит привычка читать и критически относиться к информации?

– Первое, что стоит сделать – это внутренняя тепловая изоляция помещений, в которых вы будете находиться в течение зимнего сезона, – напоминает Геннадий Рябцев. — Имеется в виду, прежде всего, внутренняя изоляция окон. Есть специальная теплоизолирующая плёнка, ее желательно использовать.

Второй по потере тепловой энергии объект – дверь. Если есть возможность, стоит установить тамбурную дверь – двойную. Если есть возможность – утеплить фасады. Сейчас это делают у разных ОСББ. И это особенно важно, если стены ориентированы на север и для тех стен, которые по опыту больше промерзают зимой.

Следующее – теплоотражающие пленки за батареями, конвекторами. Позаботиться о дополнительных конвекторах, которые не тянут много энергии. Я всегда советую брать тепловентиляторы – обычные, которые гонят воздух сквозь раскаленную проволоку. И благодаря этому в комнате достаточно быстро поднимается температура.

По словам эксперта, стоит запастись всеми возможными средствами для обеспечения собственной энергетической автономности – от разных павербанков и аккумуляторных батарей до генераторов, если речь не идет о многоквартирных домах.

— Здесь нужно всегда помнить о технике безопасности и, конечно, не запускать дизельный генератор внутри помещения. Ну хотя бы на открытом балконе, и то – соседи не будут очень этому рады, — говорит эксперт. — Если вы планируете пользоваться аккумуляторными батареями, то не самодельными, а в промышленном исполнении. К сожалению, в нашем доме есть трагический случай, когда в прошлом отопительном сезоне у нас на первом этаже взорвался в квартире самодельный аккумулятор. Погибла вся семья. Люди интеллигентные, образованные, и вот так случилось.

Но это значит, что нужно заботиться о технике безопасности: перед тем как что-то покупать или устанавливать, много читать. Читать об этом типе батареи, о производителе, читать инструкцию по эксплуатации. И соблюдать все нормы перед тем, как что-то делать.

За что отвечают какие уровни власти, будут ли зимой города полностью изолированы от тепло- и энергоснабжения, и что такое блекаут, читайте в интервью Геннадия Рябцева "Телеграфу": Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит, — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой