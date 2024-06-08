Весело та пізнавально: де в Києві влітку можна оздоровити та розважити дитину

Дітям просто необхідний повноцінний відпочинок

У столичних школах пролунав останній дзвінок і для вчорашніх школярів уже розпочалися повноцінні літні канікули. Організувати дітям відпочинок після напруженого навчального року та заповнити вільний час цікавими заняттями допоможуть табори денного перебування при приватних установах, які цього року відкрилися у столиці.

На смак дитини можна підібрати різні варіанти – англомовний, бізнесовий, кінний, танцювальний, присвячений наукам та робототехніці. Серед переваг такого виду дозвілля – невеликі групи та цікаві програми.

Про це "Телеграфу" розповіли в Департаменті освіти і науки Києва. Деталі в матеріалі: "Болгарія, Франція чи Карпати: скільки коштує оздоровити дитину влітку 2024 року".

Так, цього року у Києві класичні пришкільні табори, як і минулого року, не працюватимуть через ситуацію з безпекою. Інша справа – приватні установи та літні табори при них. У столиці України таких нараховується щонайменше 40.

У подібних літніх таборах дітям пропонується широкий спектр розважальних та навчальних програм. Діти перебувають під постійним наглядом досвідчених викладачів, ходять на екскурсії, займаються творчістю та спортом, розвиваються та навчаються.

Можна виділити два типи таборів: щоденні та за тематичними змінами. У денних таборах зміни переважно короткі, 4-10 днів. Вартість стартує від 3,5 тисячі гривень за зміну.

У програмі: розваги, навчання, спортивні секції, екскурсії та інше. В основному пропонують харчування, іноді за окрему платню.

Якщо на території є басейн, табір розташований у парковій зоні або пропонує ексклюзивні програми — вартість за зміну в рази більша та стартує від 8-9 000 гривень.

Деякі табори дають можливість денного, тижневого та місячного перебування — чим довше дитина в ньому, тим дешевше. Наприклад, денне перебування у таборі при одній із приватних шкіл коштує 1200 грн, тижневе (п’ять днів) – 5000, а місячна вартість відвідин – 15 000 гривень.

Графік роботи таборів – у будні з 9 ранку до 6-7 вечора.

Вік дітей залежить від профілю закладу – пропонують групи для малечі з 4 років. Є також окремі табори для підлітків.

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